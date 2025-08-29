Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов

Газпромбанк объявляет о запуске акселерационной программы, направленной на поддержку и развитие технологических решений для банковской отрасли и других высокотехнологичных секторов экономики. В зависимости от стадии и технологического направления лучшие проекты могут получить потенциальную возможность запустить пилот на сумму до 10 млн руб., привлечь финансирование от банка и инвестиционных фондов-партнеров на сумму от 30 млн до 500 млн руб. или сформировать продукты, готовые к работе с технологическим бизнесом и потенциальными инвесторами. Программа реализуется при участии фонда «Сколково».



Участникам предоставляется доступ к менторской поддержке и отраслевой экспертизе, возможность¹ сотрудничества с компаниями из инвестиционного портфеля Газпромбанка. В этом году программа включает три трека: «Финтех», «Диптех» и «Наука», каждый из которых ориентирован на разный уровень зрелости проектов — от стадии идеи до готового продукта с подтвержденным рыночным спросом.

«Запуская эту акселерационную программу, мы делаем целенаправленные инвестиции в развитие российских технологий. Наша цель — создать инфраструктуру для трансфера перспективных разработок в реальную экономику. Программа открыта для проектов самого разного уровня — от смелой научной идеи до готового продукта с подтвержденным спросом. Мы уверены, что лучшие команды получат именно то, что нужно для роста: не просто финансирование, но также экспертизу, пилотные внедрения и прямой диалог с бизнес-заказчиками»,— заявил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс на форуме «Технопром-2025».

Трек «Финтех» акселератора направлен на технологические решения, которые можно внедрить внутри банка. В этот трек принимаются проекты от стадии MVP с подтвержденной работоспособностью прототипа.

Технологический конкурс диптех-проектов ориентирован на привлечение инвестиций компаниями, разрабатывающими передовые решения по таким направлениям, как новые технологии сбережения здоровья, экономика данных и цифровая трансформация государства, космические технологии, новые атомные и энергетические технологии, новые материалы и химия и др.

К участию приглашаются проекты, которые уже прошли стадию пилота или демонстрации в реальной среде и готовы к масштабированию.

Трек акселератора «Наука» открыт для ранних проектов, основанных на научных разработках. Участие возможно даже на стадии идеи — при наличии потенциала для технологического роста и будущей коммерциализации. В трек «Наука» приглашаются университеты — участники программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы».

Полный список направлений и критериев отбора представлен на официальном сайте программы. Участие бесплатное и открыто для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в России.

Программа реализуется в гибридном формате: ключевые активности проходят как в очном, так и онлайн-форматах, а финальные презентации — на Демо-дне в очной форме.

Заявки принимаются до 10 октября 2025 года в треки «Финтех» и «Диптех» и до 30 сентября 2025 года в трек «Наука» через официальный сайт программы.

¹С учетом условий и ограничений, установленных правилами конкурса.

АО «Газпромбанк»