Белоусову в штабе группы «Центр» показали работу БПЛА без участия оператора

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр». Ему показали систему, которая управляет полетом БПЛА по заданным координатам без участия оператора.

Андрею Белоусову продемонстрировали наземные станции управления БПЛА. Они адаптированы под все типы дронов, которые используют радиочастоты и современные системы радиоэлектронной борьбы, сообщила пресс-служба Минобороны.

Во время инспекции министру доложили о создании базы данных по уничтожению беспилотников противника. Министру также сообщили о создании Центра подготовки, развития и применения беспилотников.