Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, как вместо мяча игроки используют огненный шар, поле им заменяет болото, а бутсы — валенки.

Футбол сейчас — один из самых популярных видов спорта, возможно, самый популярный. Но сколько же разновидностей этой игры существует на планете Земля? Причем настолько экзотических, что сложно представить. Например, фаербол. В него играют в Индонезии. Правда, там это не вид спорта, а некий церемониал, но выглядит действо невероятно. Из кокосового ореха делают мяч, который наполняют горючей жидкостью и поджигают. Дальше, как в обычном футболе: две команды по 11 человек пытаются забить этот горящий шар в ворота. Если учесть, что играют в фаербол босиком, то говорить про дриблинг или возможность, как выражаются футболисты, подержать мяч, тут даже не обсуждается. Волей-неволей все розыгрыши проходят динамично и практически в одно касание.

Не менее экзотичен диско-футбол или диско-фут. Неподготовленному человеку смотреть на это действо сложно. Дело в том, что игроки все время танцуют под ритмичную музыку, а бегать здесь категорически запрещено. Уровень танцевальной подготовки учитывается, так что для победы мало забить больше мячей в ворота соперника. Затея странная, но она увлекла многих. Диско-футбол придумали хореографы Петер Якобсон и Томак Але в 2016 году перед чемпионатом Европы, который проходил во Франции. С тех пор турниры проводят ежегодно.

Есть вариант под названием фут-даблбол, где на поле присутствует второй мяч и дополнительный судья. Есть бампербол, где участники играют в надувных шарах. Ну и, конечно, болотный футбол, который так любят в Финляндии. В этой стране вообще неровно дышат к состязаниям в грязи. В России, кстати, развлекаются так называемым валенкоболом, в который играют исключительно в валенках. Все это, конечно, забавно, но той популярности, которую снискал себе классический футбол, подобные разновидности точно не получат никогда.

Владимир Осипов