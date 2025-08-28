Медленная сила

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об устройстве на электронных чернилах.

Представьте планшет, у которого нет подсветки дисплея, нет камеры, также отсутствуют динамики, вибрация, он не поддерживает горизонтальный режим работы, а в качестве чипсета решение из 2021 года. И при этом российская цена порядка 70 тыс. руб. Звучит как плохая шутка, согласен. Но у этого самородка с Kickstarter есть не только основания дать вызов рынку, но и статус уникального решения. Viwoods AI Paper — это планшет с дисплеем на электронных чернилах и встроенными инструментами искусственного интеллекта. В распоряжении пользователя сразу шесть моделей: GPT-4o и 4o Mini, Gemini-2.5 и она же в Pro версии, DeepSeek-R1 и V3. Другими словами, это довольно мощный набор инструментов от быстрых диалогов и ассистентов до сложной аналитики, мультимодальных исследований и научных рассуждений. Как это все приземлили в электронную книгу?

Пользователю предлагают неизменный интерфейс, который не до конца русифицирован и имеет единый главный рабочий экран, который поделен на шесть рабочих зон: Paper, Daily, Meeting, Learning, Picking и Apps. В последнем собраны все приложения, которые можно добыть из Google Play. Остальные пространства подразумевают сценарии создания заметок, работу с расписанием, проведение встреч, обучение и рисование. В наличии три десятка шаблонов — от простого листа в клетку до SWOT-аналитики, воронок, матриц или дизайна логотипа. И везде есть возможность в любой момент подключить ИИ. Более того, в меню управления рядом с привычными «Назад» и «Домой» есть отдельная кнопка «AI», которая запускает нейросеть, а при удержании открывает голосовой ИИ-помощник. И, что самое главное, работает все отлично, с поправкой на скорость обновления дисплея на электронных чернилах.

Включил, например, аудиозапись во время встречи в Zoom на другом устройстве или прямо на физических переговорах. По окончании легко быстро получить расшифровку или саммари в тексте, с которыми можно дальше работать. Или читаешь статью в интернете, и сразу можно попросить ИИ объяснить что-то в материале, запомнить или взять в работу. Сценариев масса. И, пожалуй, самый насущный вопрос: есть ли ограничения по использованию моделей и нужно ли за них платить? Нет. Они идут в комплекте. Полагаю, в этом как раз и кроется киллер-фича и одновременно объяснение высокой стоимости. За время тестирования Viwoods AI Paper у меня сложилось впечатление, что это не планшет, а скорее ИИ-ежедневник, который, несмотря на продвинутую цифровую природу, размеренной работой процессора и дисплея учит нас замедляться и правильно распределять свои ресурсы.

Александр Леви