В Южной Корее исполнителя Gangnam Style проверяют по делу о наркотиках

Южнокорейская полиция начала расследование в отношении певца Psy, известного прежде всего своим хитом Gangnam Style. Полиция подозревает, что певец — его настоящее имя Пак Чэ Сан — с помощью знакомого врача получал рецепты на наркосодержащие препараты без личного приема.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Певец Psy (Пак Чэ Сан)

По данным следствия, Psy, а также его менеджер и другие третьи лица по поручению певца с 2022 года до недавнего времени получали рецепты на наркосодержащие препараты в университетской больнице в Сеуле без приема у врача. Полиция провела обыски в больнице и изучила медицинские документы певца. Теперь следователи рассматривают возможность вызвать Psy на допрос. Расследование ведется и в отношении врача, который выписывал певцу рецепты.

В агентстве P Nation, с которым сотрудничает Psy, заявили, что такое поведение было ошибкой и злоупотреблением. «У Psy диагностировано хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Но назначения нельзя получать через третьих лиц»,— заявили в агентстве.

Яна Рождественская