Третье здание РЦОД в Городце вошло в перечень крупных проектов с госучастием

Строительство третьего здания технологической зоны резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1, г. Городец, Нижегородская область) вошло в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 27 августа 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство дополнило перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния, 29 новыми позициями. Эти проекты подлежат особому контролю со стороны госорганов.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое здание ЦОД Федеральной налоговой службы открыли в Городце в 2015 году.

Галина Шамберина