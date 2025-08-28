Третье здание РЦОД в Городце вошло в перечень крупных проектов с госучастием
Строительство третьего здания технологической зоны резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1, г. Городец, Нижегородская область) вошло в перечень крупных инфраструктурных проектов с госучастием. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 27 августа 2025 года.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Правительство дополнило перечень проектов, финансируемых в рамках госпрограмм, а также из Фонда национального благосостояния, 29 новыми позициями. Эти проекты подлежат особому контролю со стороны госорганов.
Как писал «Ъ-Приволжье», первое здание ЦОД Федеральной налоговой службы открыли в Городце в 2015 году.