Yle: Финляндия заменит автоматы на базе «Калашникова» на западные винтовки

Вооруженные силы Финляндии готовятся заменить автоматы на базе Калашникова отечественными винтовками Sako ARG. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

В будущем винтовка от финского производителя Sako должна заменить автоматы Rk.62 (созданный на базе советского АК-47) и Rk.95 (созданный на основе Rk.62).

Винтовки Sako ARG «спроектированы для арктических условий и испытаны в соответствии со стандартами НАТО D14», заявили в компании.