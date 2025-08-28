Число рейсов из Самары в Анталью будет увеличено

В сентябре самолеты из Самары в Анталью станут летать чаще. Частота полетов достигнет 25 рейсов в неделю. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

С 3 сентября авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы в Анталью шесть раз в неделю. Время в пути составит 4 часа 30 минут.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 767. Каждый такой самолет вмещает до 335 пассажиров.

Кроме Azur Air рейсы в Анталью выполняют также перевозчики «Аэрофлот», Corendon и Southwind. Подробное расписание размещено на сайте аэропорта Курумоч.

Ранее работа воздушной гавани несколько раз приостанавливалась из-за атак БПЛА или угрозы налета беспилотников. В связи с этим был отменен ряд самолетов, в числе которых были и те, что летели из Самары в Анталью.

Георгий Портнов