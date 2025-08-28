Лукашенко подарит лидерам ШОС мешочки с картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область сообщил, что, направляясь с визитом в Китай, возьмет с собой несколько «мешочков картофеля», передает «БелТА». Господин Лукашенко намерен передать их зарубежным лидерам на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине.

По словам Александра Лукашенко, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, который был выращен в подсобном хозяйстве президента. Это картофель белорусских сортов — например, «Першацвет», «Бриз», отмечает «БелТА».

Telegram-канал «Пул Первого», который близок к пресс-службе Александра Лукашенко, сообщил, что в подарочном комплекте, помимо картофеля, будет рапсовое масло. Всего, по данным «Пула Первого», приготовлено 10 подарочных корзин.