Ученые начали поиск финансирования для научной станции «Белрос-си» для «СКИФа»

Ученые России и Белоруссии приступили к поиску источника финансирования совместной станции Белрос-си», которую намерены открыть в центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в Новосибирской области. Об этом во время форума «Технопром» сообщил директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев. Стоимость станции оценивается в пределах от 1 до 3 млрд руб.

«Профинансированы станции первой очереди, вторая очередь еще на стадии обсуждения. Всего их планируется 30, из них шесть возводятся», — рассказал «Ъ-Сибирь» господин Левичев.

Ранее министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев сообщал, что строительство станции планировалось начать до 2026 года. Однако позже стало известно, что она вошла во вторую очередь из 24 станций, создание которых планируется с 2026 по 2035 годы. Предполагается, что одна станция будет вводиться раз в два года. Первая очередь до 2026 года включает создание шести экспериментальных станций.

