ЕК призвала обеспечить безопасность нефтепровода «Дружба»

Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила журналистам, что нефтепровод «Дружба» — важный объект для энергобезопасности Евросоюза. По ее словам, Брюссель поддерживает контакты с украинской стороной по этому вопросу, в то время как Венгрия и Словакия обвиняют Украину в атаках по нефтепроводу.

«Еврокомиссия находится в контакте с украинской стороной и призывает все стороны конфликта обеспечить безопасность объектов критической инфраструктуры»,— ответила она на вопрос, призывала ли ЕК Украину воздержаться от ударов по «Дружбе» (цитата по ТАСС). По словам Эвы Хрциновой, зафиксированные в этом месяце атаки по нефтепроводу не повлияли на энергобезопасность ЕС.

22 августа венгерские власти сообщили о третьем за месяц ударе по нефтепроводу «Дружба», из-за чего поставки российский нефти в Венгрию и Словакию были приостановлены. Подача нефти восстановлена с 28 августа. Украинская сторона не признавала причастность к атакам. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии». Будапешт посчитал это грубой угрозой.

Лусине Баласян