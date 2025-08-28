«В школах не рекомендуют носить банты, особенно большие»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие правила установлены в учебных заведениях Великобритании.

Скоро в школу, и поэтому давайте поговорим о правилах школьного этикета в том, что касается ювелирных украшений, парфюмерии и аксессуаров. Образец для всего мира тут, пожалуй, британские школы. Посмотрим их правила. Начнем с украшений. Думаю, всем очевидно, что это не должно быть что-то неприличное, несоответственное возрасту, дорогое. Но кроме того, многие британские школы советуют отказаться от таких предметов, как кольца, а вот небольшие сережки-пуссеты они же в широком обиходе известны как «гвоздики» и вполне себе допустимы. Найти такие можно к большинства брендов.

Разрешают и часы, соответствующие тем же критериям сдержанности. Про саму форму: веяние последних лет — ограничивать школы в брендировании. Так, чтобы родители не обязаны были приобретать все предметы в школе, а могли найти их и в других магазинах. Брендировать теперь разрешили только небольшие и недорогие вещи.

Что касается аксессуаров для волос, не рекомендуют в британских школах носить банты, особенно большие. А вот в парфюмах, судя по отсутствию запретов, школьники могут самовыражаться, помня общие правила дневного рабочего этикета: никаких ярких, тяжелых и сильных ароматов.

Что касается обуви, то в большинстве школ это простые черные, и важное замечание — пригодные для полировки ботинки или туфли. Кроссовки — только на уроки физкультуры и прочие спортивные мероприятия.

Ну и напоследок расскажу вам про правило для родителей, введенное уже в Америке — в Калифорнии — одной из школ: родителям запрещено приезжать в школу в пижамах. А если честно, очень бы хотелось, лично мне.

Анна Минакова