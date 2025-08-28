В Оренбуржье директора школы обвиняют в присвоении выплат и махинациях с ценностями

Руководитель школы Ташлинского района Оренбуржья предстанет перед судом. Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и растрате имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2022 по апрель 2025 года 59-летний руководитель учреждения издавал приказы о стимулирующих выплатах одному из сотрудников, а затем убеждал его вернуть деньги. Таким способом он похитил более 870 тыс. руб.

Кроме того, в 2023 году обвиняемый заключил фиктивные договоры купли-продажи материальных ценностей на сумму свыше 40 тыс. руб. В настоящее время расследование дела завершено. Утверждено обвинение по нему. Материалы переданы на рассмотрение в Ташлинский районный суд.

Георгий Портнов