Житель Чернушинского округа украл электроэнергию на 2 млн рублей

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» в ходе совместного рейда с сотрудниками правоохранительных органов выявили факт хищения электроэнергии в Чернушинском округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Во время рейда в Чернушинском округе был обнаружен незаконно подключенный к электросетям замаскированный кабель, который питал часть частного жилого дома. Сотрудники энергокомпании составили в отношении недобросовестного потребителя акт о безучетном потреблении электроэнергии в объеме около 400 тыс. кВт-ч на общую сумму более 2 млн руб.

По заявлению пермского филиала «Россети Урал» правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В ходе расследования было установлено, что 50-летний местный житель решил самостоятельно подключиться к сети, чтобы использовать мощные отопительные приборы для просушки деревянного дома. Нарушитель признал свою вину и добровольно возместил причиненный ущерб.