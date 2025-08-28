Продажи Tesla в ЕС в июле рухнули на 42%

По итогам июля продажи электромобилей Tesla в ЕС упали на 42,4%, составив 6,6 тыс. штук. Такие данные представила Ассоциация европейских производителей автомобилей.

Продажи Tesla падали и в предшествующие месяцы, однако июльское падение стало рекордным. Кроме того, теперь американского производителя электромобилей обошел его китайский конкурент BYD — его продажи в июле увеличились на 206,4%, составив 9,7 тыс. штук.

В целом автопродажи в ЕС в июле увеличились на 7,4%, до 914,7 млн. Ситуация варьировалась на разных рынках. В Германии было продано на 11,1% больше автомобилей, чем годом ранее, в Испании — на 17,1%, а в Австрии — на 31,6%. При этом во Франции автопродажи сократились на 7,7%, в Италии — на 5,1%. Доля автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем снизилась за год с 45,8% до 37,2%, а доля полностью электрических автомобилей увеличилась с 12,1% до 15,6%. Разные виды гибридных автомобилей составили 44,2% в продажах в июле.

Яна Рождественская