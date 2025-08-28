В конкурсе на благоустройство Театральной улицы в Уфе выявили нарушения

Управление ФАС по Башкирии предписало управлению коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы отменить итоги конкурса на благоустройство Театральной улицы и пересмотреть заявки участников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

С жалобой обратилось ООО «Чистый путь». УФАС признало обоснованным довод заявителя, что его заявку отклонили неправомерно. Комиссия по закупке безосновательно не засчитала договор подряда, представленный в качестве подтверждения опыта.

Конкурс был объявлен 4 августа, его итоги подвели 14 августа. На заключение контракта претендовали три компании, их названия в конкурсной документации не указаны.

По условиям торгов, подрядчик должен был реконструировать улицу: озеленить территорию, уложить плитку, установить системы видеонаблюдения и освещения, скульптуры. Цена контракта — более 259,2 млн руб.

Будет возбуждено административное дело, отметили в УФАС.

Майя Иванова