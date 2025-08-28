Очередную крупную победу одержал «Краснодар», чемпион страны взял верх над клубом «Сочи» (4:2) в матче Кубка России по футболу. ЦСКА в Калининграде выиграл у «Балтики» (2:0), а московские динамовцы уступили в Самаре «Крыльям Советов» в сери пенальти. Основное время завершилось со счетом 0:0. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Сочи» Фото: Пресс-служба ФК «Сочи»

В седьмом туре РПЛ, который стартует 30 августа, нас ждет суперматч ЦСКА—«Краснодар». Южане занимают первую строчку в таблице, армейцы — вторую. И так уж вышло, что перед основным футбольным блюдом, которое нам подадут в воскресенье на «ВЭБ Арене», команды сдавали экзамены в Кубке России, а у болельщиков была возможность посмотреть их в деле. «Краснодар» встречался на выезде с клубом «Сочи». Кубок всегда называют вторым по значимости в стране, и тренеры, конечно, выставляют на игры футболистов ротации, но для чемпиона это проблемой не стало.

«Краснодар» без труда взял верх над «Сочи» со счетом 4:2. По ходу встречи главный тренер хозяев Роберт Морено так разнервничался, что получил гипотонический криз и уехал со стадиона на скорой помощи. Его команда пока не одержала ни одной победы в сезоне, ни в кубке, ни в чемпионате. К счастью сейчас здоровью испанца ничего не угрожает. Об этом журналистам рассказал его помощник Эдуардо Докампо: «Он стабилен, у врачей все под контролем, поэтому все хорошо».

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев пережил два мяча в свои ворота значительно спокойнее, но недовольство все равно выразил: «В концовке позволили забить два мяча, что непозволительно. Нужно стараться играть каждую игру на ноль. Но в целом мы удовлетворены. Тяжелая логистика, много игр, и не все игроки сейчас доступны, поэтому три очка есть — это очень хорошо».

ЦСКА, который 27 августа отмечал день рождения, — 114 лет — как и «Краснодар», показывает классный футбол и тоже одержал победу над «Балтикой», причем в Калининграде. Правда, в первом тайме опасные моменты периодически возникали у ворот команды Фабио Челестини. Но все встало на свои места после перерыва, когда швейцарец начал выпускать игроков основы, и два мяча в ворота хозяев все-таки влетели. Да, оба были забиты с пенальти в исполнении Ивана Облякова, но 11-метровые назначены справедливо, так что вопросов к арамейцам нет. Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев как всегда был эмоционален, но открыто говорил представителям прессы о том, какие клубы считает лучшими в России прямо сейчас: "Краснодар" и ЦСКА — это сегодня те ориентиры, к которым нужно стремиться».

Но вот чей футбол лучше прямо сейчас? Ответ на это вопрос пока открыт. В предстоящем противосиянии с «Краснодаром» букмекеры считают армейцев фаворитами. Впрочем, это ничего не значит. На «Динамо», например, после прихода нового тренера, тоже ставку делали многие, а найти свою игру команда не может. В это раз в Кубке динамовцы уступили самарскому клубу «Крылья Советов» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью (0:0), но наставник бело-голубых Валерий Карпин снова был невозмутим: «Оказывали давление, владели инициативой, были моменты, но их не удалось реализовать».

28 августа в Кубке свой матч сыграет московский «Локомотив». Железнодорожники сойдутся с «Акроном», встреча начнется в 19:30. Но главные футбольные события все таки ждем в рамках седьмого тура РПЛ в входные. Тем более потом наш чемпионат возьмет двухнедельный перерыв на матчи сборных. Где Россия встретится с Иорданией и Катаром.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов