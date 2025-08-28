Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о специализированной серии из десяти автомобилей, посвященной внедорожнику Уинстона Черчилля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Land Rover Фото: Land Rover

У поклонников марки Land Rover появится возможность приобрести один из десяти Defender Churchill Edition, которые будут посвящены Уинстону Черчиллю. Вернее, не самому бывшему премьер-министру Великобритании, а внедорожнику, который был ему подарен в 1954 году на 80-летие. От стандартного «Ленд Ровера» этот экземпляр отличали некоторые специфические особенности: более широкое сиденье с подлокотником, обогрев для ног и массивный поручень, облегчающий посадку. Черчилль пользовался машиной для поездок по собственному поместью, а после смерти политика в январе 1965 года она досталась его зятю. После этого она несколько раз меняла владельцев, пока в 2013 году не оказалась в собственности у швейцарского коллекционера Эмиля Фрая, у которого в местечке Зафенвиль есть свой музей с редкими автомобилями. Швейцарец не только тщательно отреставрировал вездеход британского премьера, но и выступил инициатором создания той самой спецсерии из десяти автомобилей.

В качестве доноров для проекта будут взяты не актуальные «Дефендеры», а классические машины, выпущенные с 2012-го по 2016-й. Это будут как короткобазные версии, в том числе с тканевым верхом, так и длинные 110-е. Двигатели — исключительно бензиновые 5-литровые V8 мощностью 400 л. с., в паре с 8-ступенчатым автоматом ZF. Обещана модернизация ходовой части, включая установку пружин Eibach и амортизаторов Bilstein. Все машины будут окрашены в аутентичный бронзово-зеленый цвет. Колесные диски тоже в цвет кузова — зеленые. Сиденья обтянуты такой же полуанилиновую кожей, как у оригинала. На передней панели будут установлены аналоговые часы, синий циферблат которых будет украшен красной полоской в честь цветов Pol Roger — любимого шампанского Черчилля. А кузов украсят стикеры UKE 80. Номерной знак именно с такими буквами и цифрами стоял на Land Rover, который премьеру преподнесли на юбилей.

Дмитрий Гронский