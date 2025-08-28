Госдума будет обсуждать защиту россиян от негативных последствий применения ИИ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ноябре нижняя палата парламента будет обсуждать вопрос внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и цифровизации. Отдельное внимание депутаты уделят «защите граждан от негативных последствий использования нейросетей». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По его словам, СМИ все чаще пишут о случаях, когда ИИ дает людям советы, способные лишь усугубить трудную ситуацию. Он добавил, что «несколько громких эпизодов произошли в США и связаны с одной конкретной нейросетью». Вячеслав Володин не привел подробностей, но отметил, что для защиты людей в нейромодели необходимо внедрить несколько новых механизмов. Среди них — функция родительского контроля, возможность добавить в чат-бот контакт доверенного лица для связи в чрезвычайных ситуациях и сделать прямой вызов экстренных служб.

«Искусственный интеллект — это набор алгоритмов ... Он не бывает полностью объективен и, как оказалось, может содержать в себе скрытые угрозы», — написал спикер Госдумы.