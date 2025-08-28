HeadHunter: собственный бизнес планируют открыть 14% наемных работников

Совместный опрос «Точка Банка» и HH.ru среди 1,9 тыс. россиян, занятых в найме или ищущих работу, подтвердил рост интереса к предпринимательству. Согласно данным, с которыми ознакомился «Ъ», половина опрошенных (50%) рассматривает возможность запустить свой бизнес: 14% активно готовятся к этому в ближайшие год-два, еще 36% думают стать предпринимателями. При этом подавляющее большинство (81%) в перспективе намерено работать исключительно на себя. Наибольшая предпринимательская активность наблюдается среди мужчин и молодежи до 24 лет.

Максимальную готовность к переходу в бизнес демонстрируют специалисты, которые уже связаны с услугами для компаний — обучением, консалтингом (27%), а также сотрудники в сфере услуг для населения, HR, управлении и IT (20–22%). Среди тех, кто хотел бы в будущем полностью отказаться от найма, выделяются работники гостиничного и ресторанного бизнеса (88%), финансов и юриспруденции (85%), а также образования и науки (84%).

По регионам лидируют Самарская область, Татарстан и Иркутская область, где собственный бизнес намерены запустить от 18% до 21% работающих в найме сотрудников. В Москве этот показатель составляет 14%. Минимальные значения зафиксированы в Ростовской, Тюменской областях и Башкортостане (8–10%). Примечательно, что Татарстан одновременно лидирует и по числу тех, кто собирается в бизнес, и по числу тех, кто категорически исключает для себя предпринимательство.