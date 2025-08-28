Бренды выходят на подиум

В Москве 28 августа стартуют сразу два модных события — BRICS+ Fashion Summit и пятая Московская неделя моды. Основной локацией мероприятий станет парк «Зарядье». Они продлятся до 30 августа и 2 сентября. За шесть дней пятой Московской недели моды пройдет больше 100 показов, в том числе от ведущих дизайнеров страны, которые совсем недавно были представлены на подиумах. А общая программа соберет больше 200 российских и зарубежных брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Также запланированы лекции экспертов, маркет и шоурум для деловых знакомств и переговоров. А в выходные в центре дизайна Artplay пройдет фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts. Свои коллекции на неделе моды представят дизайнеры из 10 стран, говорит президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии (РАФИ) и член экспертного совета Московской недели моды Татьяна Белькевич: «Из иностранных партнеров впервые будут Гватемала и Никарагуа. Интересно, чем они нас удивят? В прошлом сезоне нас очень впечатлили своими орнаментами и узорами представители Африканского континента. Дизайнеры из Китая, Бразилии, Индии, Турции и ЮАР также представят свои коллекции.

Разные павильоны ВДНХ будут посвящены своей тематике. Ждем интереснейший показ от "Шуйских ситцев", который нам поможет вернуться в эпоху "Барышни-крестьянки". Я очень хочу посмотреть на мэтров, Алену Ахмадуллину, тем более после того, как она удивляла новыми концептами и проектами. Интересно, что она сделала именно для подиумной коллекции. Конечно же, мы ожидаем огромный интерес со стороны как профессионалов, так и аудитории, следящей за модой.

Лето — это огромное количество туристов и москвичей, которые будут гулять, наслаждаться последними теплыми днями, поэтому задействовано так много площадок. Мы ожидаем большое количество посетителей. Интерес вызывает зона лектория. Неделя моды позволила создать на одной площадке максимальное экспертное присутствие. Регистрация уже закрыта, и это аншлаг».

Параллельно с Московской неделей моды в Зарядье проходит третий международный форум BRICS+ Fashion Summit. Его главной темой, по словам организаторов, станет создание новой экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток идей, трендов и концепций.

В программе разнообразные пленарные сессии и дискуссии с участием дизайнеров, предпринимателей, стилистов, преподавателей и экспертов в сфере ИИ. Осенью 2024-го на форуме подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС. Туда вошли представители более 50 стран, среди них ЮАР, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор и Кения.

Оба мероприятия обещают быть насыщенными и любопытными не только для экспертов, продолжает специалист по креативным индустриям Ирина Каримова: «Московская неделя моды — мероприятие, которое ждут и специалисты, занятые в креативных индустриях, и зрители. Может быть, не стоит рассчитывать на какие-то революционные потрясения, но однозначно каждый из дизайнеров, который представит свои коллекции, старается показать свое видение мира и будущего сезона.

Я очень жду показа Виктории Цыгановой: русская красота, богатство вышивки, очень интересные дизайнерские решения. Интересна и коллекция бренда Novikova DSGN, дизайнер Ксения Демьяненко-Новикова из Иваново. Она вообще очень много работает со строгими формами, но умеет показывать их в действительно необычном авторском прочтении. Очень интересна деловая программа. На Fashion Summit как раз поговорим о творчестве молодых дизайнеров, потому что на саммите соберутся представители стран БРИКС, и, как показал прошлый сезон, у нас очень много общих тем.

Далеко не всегда начинающим модельерам удается найти источники финансирования. Поиск этих денег и то, как можно использовать различные ресурсы, это всегда очень такая животрепещущая тема. Обсудим и меры государственной поддержки, и гранты, и как успешно выстроить маркетинговую стратегию, выйти на рынок».

Весной зрители заинтересовались Московской неделей моды примерно к ее середине. В основном из-за накрывшего столицу урагана, указывали тогда “Ъ FM” эксперты. Но на сцене можно было увидеть Ксению Собчак в «платье кентавра», костюмы в духе «Мастера и Маргариты» и исконно русские мотивы.

До этого на осенний фестиваль моды очереди к Манежу тянулись от метро. Тогда на открывающий неделю показ Александра Рогова не смогла попасть половина желающих.

Екатерина Вихарева