Пробные топки начнутся в Нижнем Новгороде 2 сентября

Пробные топки перед началом отопительного сезона 2024/25 годов в Нижнем Новгороде начнут 2 сентября. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале 28 августа.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, нижегородские ресурсники вышли на последний этап подготовки к отопительному сезону. Сегодня глава города побывал в котельной на улице Советской в Кстове и на улице Суетинской в Нижнем Новгороде.

Всего в Нижнем Новгороде, включая Кстово, насчитывается почти 11 тыс. многоквартирных домов. В Нижнем Новгороде проверены 90% теплосетей и 86% внутренних систем домов, готовность муниципальных учреждений составляет 93%. В Кстове, по словам Юрия Шалабаева, показатели «чуть ниже». Насколько именно, он не уточнил, но сообщил, что поставил задачу главе Кстова Ивану Уланову ускорить оформление паспортов готовности.

«Хотя синоптики прогнозируют тепло, надо быть готовыми к любым капризам погоды. Не будем ждать нормативных значений, ориентируемся на комфорт жителей»,— пообещал Юрий Шалабаев.

