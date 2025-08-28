Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Дагестане завершился капремонт водооградительных валов на берегу Терека

ГКУ РД «Дагводсервис» завершил капитальный ремонт защитных водооградительных валов на правом берегу Терека. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

Фото: пресс-служба Минприроды Ставропольского края

«По контракту работы были запланированы до конца октября 2026 года, однако подрядчик уже полностью завершил все этапы. Восстановлена нормативная эксплуатационно-техническая готовность гидротехнических сооружений»,— отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что проведенный ремонт валов обеспечит защиту более 2 тыс. жителей и объектов инфраструктуры на площади свыше 18 тыс. га.

Наталья Белоштейн

