В суд направили дело о взятке экс-главы Восточно-Сибирской железной дороги

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу бывшего руководителя Восточно-Сибирской железной дороги. Его обвиняют в получении особо крупной взятки, сопряженном с вымогательством, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что в 2021-2024 годах фигурант создал организованную группу, куда вошли иностранец и представители коммерческой организации. В тот же период обвиняемый получил 55,5 млн руб. за обеспечение беспрепятственных перевозок лесной продукции, сказано в материалах. В то же время члены группы создавали помехи для грузоотправителей, если те отказывались платить, отметили в прокуратуре.

Дело направили для рассмотрения в Свердловский районный суд Иркутска. Суд уже арестовал имущество обвиняемых на общую сумму свыше 275 млн руб.

Никита Черненко