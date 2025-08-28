В Приангарье предприниматели похитили 65 млн руб. на поставках медизделий

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области по материалам регионального УФСБ России расследуется уголовное дело в отношении шести мужчин и одной женщины. Жители Приангарья подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, предприниматели с 2021 по 2023 год входили в совет директоров завода по производству тест-полосок и систем контроля сахара в крови. В этот период времени подозреваемые составляли «фиктивные документы о поставке продукции в адрес подконтрольных фирм по заниженной стоимости». При этом фактически медизделия продавались другим компаниям по рыночной цене, «разницу предприниматели присваивали себе».

Кроме того, управленцы «завышали расходы предприятия», в целях извлечения выгоды заключали сделки и договоры об оказании услуг «с номинальными лицами». Таким образом, были лишены дивидендов учредители завода, в числе которых министерство имущественных отношений Иркутской области. Общая сумма похищенных средств оценивается в 65 млн руб.

На предприятии проводятся необходимые следственные действия, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, четверым из них предъявлены обвинения. Ход и результаты расследования уголовного дела контролирует прокуратура Иркутской области.

Влад Никифоров, Иркутск