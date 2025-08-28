На Ставрополье свой пост покидает замминистра дорожного хозяйства и транспорта

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Марченко покидает свой пост. Об этом сообщило издание «Победы26» со ссылкой на собственный источник в министерстве.

Отмечается, что господину Марченко предложили новое место работы в другом регионе, ближе к федеральному центру. Он покинет должность 29 августа. Новую кандодатуру на этот пост в министерстве пока не подобрали.

На пост заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Денис Марченко заступил в апреле 2025 года, сменив Дениса Янакова. До этого он работал на аналогичной должности в Ивановской области.

Наталья Белоштейн