Бывший руководитель самарского бюро медсоцэкспертизы попал в колонию за взятки

В Самаре экс-руководителя подразделения областного бюро медико-социальной экспертизы приговорили к четырем годам колонии строгого режима за взятки. Прокуратура поддержала обвинение, доказав причастность бывшего сотрудника ведомства к фиктивному установлению инвалидности восьми жителям региона. Об этом сообщают надзорное ведомство и региональное СУ СКР.

Суд установил, что с 2017 по 2022 год экс-руководитель получал взятки в размере от 35 тыс. до 500 тыс. руб. Преступления совершались через посредника и были частью незаконной схемы с участием нескольких лиц.

Кроме лишения свободы, суд запретил обвиняемому заниматься врачебной деятельностью, связанной с медкомиссиями, в течение четырех лет. Также в доход государства конфискованы 710 тыс. руб., полученные в результате преступлений.

Георгий Портнов