Средний размер автокредита в Башкирии за месяц вырос на 4%

В июле этого года в Башкирии средний размер автокредита составлял 1,25 млн руб., это на 4,2% больше, чем в июне (1,2 млн руб.), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах России в июле этого года отмечался в Москве (1,85 млн. руб.), Московской области (1,7 млн. руб.), Санкт-Петербурге (1,59 млн. руб.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (1,51 млн. руб.), в Краснодарском крае (1,49 млн. руб.), и Ленинградской области (1,49 млн. руб.).

Наиболее заметный рост среднего размера автокредита за месяц показали Тульская область (+8,7%), Удмуртсия (+8,5%), Кемеровская (+8,4%), Белгородская (+7,7%) и Вологодская (+7,6%) области.

Единственный регион из 30 лидеров в данном сегменте розничного кредитования, в котором этот показатель в июле сократился — Новосибирская область (-0,7%, с 1,44 млн руб. в июне до 1,43 млн руб. в июле).

В целом по стране в июле средний размер выданных автокредитов составил 1,38 млн. руб., увеличившись по сравнению с июнем на 4,9% (1,31 млн. руб.).

Майя Иванова