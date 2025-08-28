Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что включено в список патриотических песен для изучения в школах

Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для школ

(в том числе современные)

  1. П. Аедоницкий, И. Шаферан — «Красно солнышко»
  2. Д. Тухманов, В. Харитонов — «День Победы»
  3. А. Арутюнов, В. Семернин — «Победа»
  4. О. Газманов — «Офицеры»
  5. А. Пахмутова, Н. Добронравов — «Ты — моя надежда, ты — моя отрада»
  6. И. Матвиенко, М. Андреев — «А река течет»
  7. К. Молчанов, М. Львовский — «Вот солдаты идут»
  8. А. Журбин, В. Аксенов и П. Синявский — «Ах, эти тучи в голубом»
  9. И. Матвиенко, А. Шаганов — «Многая лета русской земле»
  10. Д. Тухманов, В. Харитонов — «Как прекрасен этот мир»
  11. Д. Тухманов, Р. Рождественский — «Родина моя»
  12. И. Дунаевский, М. Лисянский — «Моя Москва»
  13. С. Трофимов — «Родина»
  14. Е. Атрашкевич, В. Жукович — «Эхо Победы»
  15. И. Матвиенко, А. Шаганов — «Конь»
  16. Д. Тухманов, М. Ножкин — «Россия»
  17. В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов — «Бессмертный полк»
  18. А. Пахмутова, Н. Добронравов — «Песня о Матери-планете»
  19. Д. Майданов — «Флаг моего государства»
  20. Е. Подгайц, А. С. Пушкин — «Москва... как много в этом звуке»
  21. О. Газманов — «Вперед, Россия»
  22. К. Томилин, С. Минаков — «Письмо солдату»
  23. С. Смирнов — «Сохрани планету, человек»
  24. В. Беляев, Е. Крылова — «Ты со мной, моя Русь»
  25. Э. Ханок, И. Резник — «Служить России»
  26. А. Киселев, К. Чибисов — «У подножья обелиска»
  27. А. Жаров, С. Михалков — «Медали-ордена»
  28. В. Беляев, А. Капустин — «День девятого мая»
  29. В. Голиков, В. Семернин — «Мир зеленый»
  30. В. Голиков, К. Аносова — «Мелодия Победы»
  31. О. Шаумаров, В. Ильичев — «Моя страна»
  32. Э. Колмановский, Е. Евтушенко — «Хотят ли русские войны»
  33. О. Хромушин, М. Садовский — «Несовместимы дети и война»
  34. И. Дунаевский, М. Матусовский — «Летите, голуби»
  35. Д. Майданов — «Россия»
  36. О. Газманов — «Бессмертный полк»
  37. Shaman — «Моя Россия»

Новости компаний Все