Что включено в список патриотических песен для изучения в школах
Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для школ
(в том числе современные)
- П. Аедоницкий, И. Шаферан — «Красно солнышко»
- Д. Тухманов, В. Харитонов — «День Победы»
- А. Арутюнов, В. Семернин — «Победа»
- О. Газманов — «Офицеры»
- А. Пахмутова, Н. Добронравов — «Ты — моя надежда, ты — моя отрада»
- И. Матвиенко, М. Андреев — «А река течет»
- К. Молчанов, М. Львовский — «Вот солдаты идут»
- А. Журбин, В. Аксенов и П. Синявский — «Ах, эти тучи в голубом»
- И. Матвиенко, А. Шаганов — «Многая лета русской земле»
- Д. Тухманов, В. Харитонов — «Как прекрасен этот мир»
- Д. Тухманов, Р. Рождественский — «Родина моя»
- И. Дунаевский, М. Лисянский — «Моя Москва»
- С. Трофимов — «Родина»
- Е. Атрашкевич, В. Жукович — «Эхо Победы»
- И. Матвиенко, А. Шаганов — «Конь»
- Д. Тухманов, М. Ножкин — «Россия»
- В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов — «Бессмертный полк»
- А. Пахмутова, Н. Добронравов — «Песня о Матери-планете»
- Д. Майданов — «Флаг моего государства»
- Е. Подгайц, А. С. Пушкин — «Москва... как много в этом звуке»
- О. Газманов — «Вперед, Россия»
- К. Томилин, С. Минаков — «Письмо солдату»
- С. Смирнов — «Сохрани планету, человек»
- В. Беляев, Е. Крылова — «Ты со мной, моя Русь»
- Э. Ханок, И. Резник — «Служить России»
- А. Киселев, К. Чибисов — «У подножья обелиска»
- А. Жаров, С. Михалков — «Медали-ордена»
- В. Беляев, А. Капустин — «День девятого мая»
- В. Голиков, В. Семернин — «Мир зеленый»
- В. Голиков, К. Аносова — «Мелодия Победы»
- О. Шаумаров, В. Ильичев — «Моя страна»
- Э. Колмановский, Е. Евтушенко — «Хотят ли русские войны»
- О. Хромушин, М. Садовский — «Несовместимы дети и война»
- И. Дунаевский, М. Матусовский — «Летите, голуби»
- Д. Майданов — «Россия»
- О. Газманов — «Бессмертный полк»
- Shaman — «Моя Россия»