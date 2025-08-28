«АльфаСтрахование: поддержка аграриев в условиях климатических вызовов»

В Ставропольском крае компания АльфаСтрахование нацелена на укрепление своих рыночных позиций в сегменте защиты аграриев от климатических рисков и последствий опасных природных явлений. Местный филиал компании развивает партнерские отношения с сельхозпроизводителями и внедряет инновационные подходы для повышения финансовой устойчивости АПК. Подробности – в интервью с заместителем директора, руководителем блока корпоративных продаж Ставропольского филиала Ириной Кисленко.



— Какие шаги предпринимает компания для достижения целей в сфере страхования агропрома? К каким показателям вы стремитесь?

— Мы осознаем, что для роста в агростраховании недостаточно просто предлагать качественный продукт. Важно наладить диалог с клиентами, говорить на одном языке и решать их реальные проблемы. Именно на этом принципе строятся все наши инициативы. В этом году мы запустили отраслевые конференции для аграриев, которые проводим совместно с региональными Минсельхозами и компаниями Альфа-Групп. Наша цель — устранить барьеры между страховщиком и фермером. Мы открыто обсуждаем все вопросы: от преимуществ страхования урожая до практических шагов при наступлении страхового случая. Это не только информирует нас, но и дает ценную обратную связь.

Что касается планов, наша стратегия заключается в росте через доверие и экспертизу. Мы не просто продаем полисы — мы предлагаем партнерство. Клиенты выбирают нас за высокий профессионализм, скорость урегулирования убытков и уверенность в том, что в трудную минуту мы будем рядом. Поэтому наш план прост: мы будем продолжать развивать формат прямого диалога и масштабировать его. Ставрополье — один из ключевых регионов, где мы намерены проводить такие встречи в ближайшее время.

— Расскажите о деятельности Центра страховой экспертизы в Ставропольском крае. Каковы его основные функции и как он поддерживает сельхозпроизводителей?

— Наш Ставропольский филиал работает в аграрном регионе, который показывает высокие показатели эффективности, включая агрострахование. Мы уделяем серьезное внимание поддержке сельхозпроизводителей края и запустили пилотный проект, который позволит оказывать помощь в режиме 24/7. Это включает подбор индивидуальных условий, отраслевую экспертизу и повышение лояльности к нашим продуктам для АПК и компании АльфаСтрахование в целом.

— Как меняется тарифная политика агрострахования в условиях увеличения числа опасных природно-климатических явлений?

— Адаптация к растущему числу природно-климатических рисков — центральный вопрос для агрострахования. Мы наблюдаем, что и государство, и рынок осознают эту необходимость. Согласно информации от Министерства сельского хозяйства, к 2026 году планируется снижение тарифной нагрузки. Это ключевой элемент нашей стратегии адаптации. Цель — сделать агрострахование более финансово привлекательным и доступным для каждого фермера, что повысит общую защищенность АПК.

— Каковы ваши прогнозы по количеству застрахованных посевных площадей на Ставрополье в ближайшие годы?

— Ставропольский край находится в зоне рискованного земледелия. Агрострахование является важным инструментом для обеспечения финансовой устойчивости сельхозпроизводителей и снижения рисков потери доходов. С 2022 года по 2024-й количество аграриев, участвующих в страховании, увеличилось с 74 до 163. Застрахованная площадь выросла с 537 тыс. га в 2022 году до 955 тыс. га в 2024-м. Динамика налицо, и мы уверены в дальнейшем росте интереса к агрострахованию среди фермеров региона.

— Ваши ожидания по выплатам аграриям в связи с заморозками и засухами в 2024-2025 годах?

— В 2024 году компания уже урегулировала 65 убытков на сумму более 1,5 млрд руб., включая страхование животных и урожая. В южном регионе, где сельское хозяйство имеет особое значение, было урегулировано восемь убытков на сумму 46,8 млн руб. На 2025 год ситуация остается напряженной: уже заявлено о более чем 40 убытках, связанных с засухой и суховеем. По шести из них произведены выплаты на сумму свыше 115 млн руб., остальные находятся в стадии урегулирования. Мы ожидаем, что в будущем количество заявок на страховые выплаты будет расти, если неблагоприятные погодные условия сохранятся.

— Какие факторы сдерживают активное внедрение агрострахования среди малых и средних хозяйств?

— Я выделила бы два основных барьера. Первый — информационный. Многие фермеры не осведомлены о преимуществах агрострахования и мерах государственной поддержки. Для того, чтобы это исправить, мы организуем отраслевые конференции и создаем центры страховой экспертизы, которые помогают наладить связь между аграриями и страховым рынком. Второй барьер — психологический. Существует недооценка рисков, и многие фермеры надеются на "авось". Государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий — реальная возможность для малых и средних хозяйств защитить свой бизнес. Мы стремимся донести до фермеров, что страхование — это не расходы, а инвестиция в стабильность.

— Какова роль страховых компаний в развитии агропромышленного комплекса региона?

— Страховые компании играют ключевую роль в развитии АПК. Во-первых, они обеспечивают стабильность, выступая "подушкой безопасности" для аграриев в трудные времена. Во-вторых, они являются драйверами инвестиций: уверенность в завтрашнем дне позволяет фермерам вкладывать средства на развитие и новые технологии. В-третьих, страховые компании помогают аграриям управлять рисками и являются проводниками господдержки. Развитое агрострахование — признак современного и сильного агропромышленного комплекса. Мы стремимся быть надежными партнерами для наших клиентов.

Таким образом, наша компания продолжает активно работать над поддержкой аграриев, преодолевая барьеры на пути к внедрению агрострахования и способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства на Ставрополье.

