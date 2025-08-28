В Казани презентовали обнаружитель дронов с автоматическим включением систем РЭБ

На выставке «Дрон экспо-2025» в Казани представили комплекс радиоэлектронной борьбы «Сигнал-М» для автоматического обнаружения и подавления дронов. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Обнаружитель дронов, автоматически включающий РЭБ, «Сигнал-М»

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Фото: Анар Зейналов, Коммерсантъ

Комплекс на выставке представило НПО «Киловатт». По словам представителя компании, система состоит из двух основных компонентов: обнаружителя дронов квадрокоптерного типа и станции радиоэлектронной борьбы (РЭП). Комплекс работает в автоматическом режиме: обнаружитель постоянно сканирует эфир в пассивном режиме, не излучая сигналов. При обнаружении сигнала управления или видеотрансляции от дрона он автоматически активирует станцию РЭБ для его подавления.

После нейтрализации угрозы система проводит повторное сканирование. Если воздушное пространство чисто, станция РЭБ отключается, возвращаясь в «спящий» режим, а обнаружитель продолжает мониторинг.

Как отметил представитель компании, производство уже налажено: за три года выпущено более 12 тысяч изделий, большинство из которых используются в зоне СВО, а также для защиты промышленных и сельскохозяйственных объектов.

Влас Северин