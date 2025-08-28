Зарубежные СМИ: Почему нарастает напряженность между США и Венесуэлой?

Напряженность между США и Венесуэлой нарастает. Вашингтон стягивает в Карибское море военные корабли. А Каракас отправляет собственный флот и мобилизует армию. 27 августа Венесуэла обратилась в ООН с просьбой вмешаться в спор и выразила обеспокоенность действиями США. В августе Белый дом увеличил до $50 млн награду за помощь в аресте президента страны Николаса Мадуро. По версии Вашингтона, он использовал террористические организации, которые отвечали за наркотрафик в США. Венесуэльский лидер в ответ обвинил Белый дом в попытке смены режима и объявил о наборе добровольцев в национальную полицию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Военные корабли из Венесуэлы будут патрулировать территориальные воды страны в Карибском море, заявил министр обороны Падрино Лопес. Официально власти страны объясняют операцию борьбой с вооруженными группировками, которые развернули наркоторговлю на границе с Колумбией. Но происходит это на фоне активности американских войск в этом же регионе. На прошлой неделе Вашингтон собрался разместить в Карибском море три эсминца и тоже для борьбы с латиноамериканскими картелями, напоминает Associated Press. Президент Дональд Трамп неоднократно говорил, что из региона в США идут поставки фентанила и других наркотиков. Белому дому ответил президент Венесуэлы Николас Мадуро – он заявил, что его страна, в отличие от соседней Колумбии, ничего не выращивает и не производит.

Тем временем The Washington Post со ссылкой на источники пишет о новой американской эскадре. Сейчас на юг Карибского моря направляются еще восемь кораблей, в том числе три эсминца и крейсер. На их борту разместились отряды Береговой охраны и силовиков. В регионе давно не было американских сил в таких масштабах – а сам этот шаг обострил и без того напряженные отношения США и Венесуэлы, пишет The Washington Post.

Пока на юге Карибского моря нет и первых отправленных кораблей, отмечает Reuters. Три эсминца должны были добраться на прошлой неделе – но задержались из-за урагана «Эрин». По словам источников, они везут почти 7 тыс. американских военных.

Reuters, а также AFP утверждают, что в новую эскадру входит и атомная подводную лодка. По словам источников, она прибудет в регион на следующей неделе. Военное присутствие США агентство связывает с прошлыми нападками Трампа на президента Мадуро. В первый срок глава Белого дома давил через нефтяное эмбарго, но отстранить главу Венесуэлы это не помогло. Сейчас Вашингтон делает акцент на венесуэльские картели. В руководстве одного из них — «Картеля Солнца» — Белый дом уже обвинял Мадуро. Администрация Трампа признала организацию террористической. Но несмотря на такое наращивание военной мощи, аналитики AFP не верят в начало боевых действий между странами, а сами венесуэльцы посчитали угрозы Трампа позерством, отмечает агентство.

Венесуэла в свою очередь направит военные корабли на север от озера Маракайбо. В этом месте развернулся центр экспорта нефти страны, сообщает Bloomberg. Там находится порт, имеющий ключевое значение для поставок американской компании Chevron Corporation и государственной PDVSA, которая вывозит сырье в Китай.

