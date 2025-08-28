Видеоролик с использованием нейросетей выпущен в поддержку кандидата в губернаторы Приангарья

В иркутских социальных сетях появился видеоролик в поддержку кандидата в губернаторы региона, депутата заксобрания Ларисы Егоровой (выдвинута от «Справедливой России — За правду»), изготовленный при помощи нейросетей. Первоисточником видео является Telegram-канал «За Ларису Егорову», позиционирующий себя как «сообщество сторонников кандидата в губернаторы».

Сюжет основан на фантазии о существовании неких Стражей озера Байкал, которые защищают мир людей от темных сил. В одного из таких Стражей якобы умеет перевоплощаться и Лариса Егорова. Ролик перемежается кадрами публичных выступлений политика, а также красивыми видами города Иркутска и озера Байкал.

В штабе Ларисы Егоровой «Ъ» сообщили, что команда кандидата к изготовлению ролика не причастна. «Как предвыборную агитацию мы это не заявляли. По всей видимости, ролик сделан кем-то из наших сторонников с использованием фото и видео, размещенных в открытом доступе»,— заявили в штабе. В окружении политика считают, что «получилось интересно», и предположили, что видео получит распространение, так как избиратели «устали от стандартных агитационных продуктов».

Влад Никифоров, Иркутск