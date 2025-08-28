Пермская кондитерская фабрика регистрирует бренд «Кисло Фрут»

АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» 26 августа направило в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака «Кисло Фрут», сообщает сайт Znakoved. Под указанной маркой предприятие сможет производить широкий спектр продуктов питания, в том числе и желе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоит отметить, что ранее у фабрики были планы производить жевательный мармелад. Для этого в 2022 году АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» пыталось зарегистрировать товарный знак, однако в 2024 году в регистрации ТМ было отказано.

Генеральный директор кондитерской фабрики «Пермская» Борис Швайцер не стал раскрывать продукт, ради которого регистрируется бренд «Кисло Фрут», отметив, что общество этим занимается постоянно.

Кондитерская фабрика «Пермская» была основана в 1892 году. Изначально это была кондитерская мастерская «Конфектория Судоплатова», в 1908 году она выросла до фабрики и стала называться «Кама». В конце 1950-х годов предприятие получило нынешнее название. В начале 1990-х оно было преобразовано в ОАО, а в 2016 году стало АО. Сейчас фабрика контролируется Борисом Швайцером, а также бизнесменами Александром Яцковым и Алексеем Пыхтеевым. В настоящее время предприятие выпускает более 120 наименований кондитерских изделий. В основном это шоколадные конфеты, а также в ассортименте фабрики есть вафли, пастилки, мармелад и конфеты из фруктового пюре. В 2024 году выручка АО «Кондитерская фабрика “Пермская”» составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 136 млн руб.