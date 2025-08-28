В Тольятти приостановлена работа станции сотовой связи

Житель Тольятти пожаловался на станцию сотовой связи, из-за которой уровень электромагнитного поля в его квартире превысил допустимые нормы более чем в три раза. Суд признал компанию, управляющую станцией, виновной в нарушении закона. Об этом сообщает региональное ГУФССП.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд приостановил работу станции на 60 дней. Исполнительный лист направили на исполнение в отделение судебных приставов № 2 Автозаводского района.

Судебный пристав и технические специалисты выехали на место, остановили работу оборудования и опечатали станцию. ГУФССП по Самарской области контролирует соблюдение судебного решения.

Георгий Портнов