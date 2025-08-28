Агитация недружественным шрифтом

Новосибирские справороссы обратились в суд с требованием снять с выборов в законодательное собрание области Партию пенсионеров. В качестве причины подачи иска названо нарушение авторских прав — использование ответчиками в своей агитации шрифтов, право собственности на которые принадлежит компании из «недружественной страны». В Партии пенсионеров считают обращение оппонентов в суд грязным приемом политической борьбы в условиях, когда ее рейтинг растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новосибирскому суду предстоит разобраться в шрифтах и правах собственности на них

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Новосибирскому суду предстоит разобраться в шрифтах и правах собственности на них

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

За две недели до начала голосования на выборах депутатов законодательного собрания Новосибирской области число участников кампании может сократиться. 29 августа областной суд рассмотрит иск регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП) с требованием отменить регистрацию партсписка кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров).

Согласно карточке дела, административный иск был подан 26 августа. Ответчиками выступают РО Партии пенсионеров и избирательная комиссия региона.

«В течение августа 2025 года новосибирское отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость выпустило ряд агитационных материалов (листовки и видеоролики), изготовленных с грубым нарушением российского законодательства. В них присутствуют серьезные нарушения авторских прав на использование объектов интеллектуальной собственности, в том числе используются шрифты, разработанные в одной из недружественных России стран»,— рассказал о содержании иска председатель совета РО СРЗП, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко. К иску приложены копии и ссылки в общей сложности на шесть агитационных печатных и видеоматериалов Партии пенсионеров.

Голосование на выборах в заксобрание Новосибирской области пройдет с 12 по 14 сентября. 38 депутатов из 76 избираются по партспискам (избирательный порог составляет 5%), остальные — в одномандатных округах. 29 июля облизбирком зарегистрировал партсписок кандидатов Партии пенсионеров из 69 человек. В его первую тройку вошли заместитель председателя центрального совета партии Владимир Ворожцов, депутат заксобрания Александр Аверкин и гендиректор завода «Искра» Сергей Кондратьев.

«Оппоненты используют лазейки в законе, пытаются нас, прямых конкурентов, снять, потому что наш рейтинг, по данным социологических исследований, достигает 10%, а “Справедливая Россия” не проходит барьер. Вот и применяют такие методы, грязные способы»,— прокомментировал «Ъ-Сибирь» подачу иска председатель совета Партии пенсионеров в Новосибирской области Эдуард Кожемякин. По его словам, использование упомянутого в иске шрифта было «либо провокацией, либо ошибкой дизайнера, потому что у нас есть брендбук и зарегистрирован шрифт». «Надеюсь, решение будет принято в нашу пользу, поскольку это нелепость на самом деле»,— резюмировал господин Кожемякин.

В избирательной комиссии пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Господин Аксененко, в свою очередь, считает выявленное нарушение «очевидным и серьезным». «На выборах — как в спорте. Есть правила, они общие для всех. Нарушаешь правила — твой соперник апеллирует к судье»,— объяснил подачу иска бывший хоккеист новосибирской «Сибири».

На предыдущих выборах в 2020 году обе партии получили схожие результаты.

Справороссы набрали при голосовании по партспискам 6,12% (еще почти 2% набрала партия «За правду», которая в 2021 году объединилась со справороссами), Партия пенсионеров — 5,69%.

Это позволило им сформировать фракции из двух депутатов.

В практике российских выборов это не первый случай попытки снять с выборов за нарушение авторских прав в агитационных материалах. Например, в 2021 году Ульяновский областной суд удовлетворил иск кандидата в депутаты Госдумы РФ от «Гражданской платформы» Василисы Киселевой, которая требовала лишить регистрации конкурента-справоросса Сергея Моргачева, в частности, за использование шрифта без необходимого разрешения.

Новосибирские политологи, опрошенные «Ъ-Сибирь», не вспомнили в электоральной истории области случая снятия с выборов партсписка уже после его регистрации.

Валерий Лавский