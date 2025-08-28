Рейтинг Forbes отметил ПСБ Private Banking «золотом» за лучшие инвестиционные решения и сервис

ПСБ Private Banking вошел в топ-5 российских банков для состоятельных клиентов и попал в категорию «золото» по версии рейтинга Forbes. Эксперты дали высокую оценку качеству банковских и инвестиционных сервисов, а также отметили активное развитие альтернативных инвестиций, гибкие условия обслуживания.

Важную роль в высокой оценке сыграли эксклюзивные инвестиционные продукты от дочерней управляющей компании и экспертные консультации, индивидуальные стратегии преемственности капиталов и полный спектр нефинансовых сервисов для сопровождения всех членов семьи VIP-клиентов.

В 2025 году ПСБ Private Banking открыл флагманский VIP-офис в историческом центре Москвы, на улице Балчуг, где клиентам доступны все необходимые банковские и инвестиционные сервисы, услуги по управлению наследственным капиталом, налоговому и юридическому консультированию и сопровождению бизнеса клиента. Весной этого года ПСБ первым среди российских банков предоставил качественную финансовую инфраструктуру для обслуживания состоятельных клиентов в новых регионах.

«Защита и эффективное управление частным капиталом клиента и его семьи – главные ценности ПСБ Private Banking, и мы рады, что наш стандарт обслуживания был отмечен экспертным сообществом. За последние годы заметно выросло число состоятельных россиян, которые развивают свой бизнес в новых российских регионах, приобретают недвижимость в Крыму и часто остаются в регионе на длительный срок. Для комфортной жизни им требуется качественная инфраструктура. Активное развитие сети офисов ПСБ Private Banking и планомерное увеличение клиентской базы свидетельствуют о высоком уровне доверия наших клиентов и в очередной раз подтверждают репутацию ПСБ Private Banking как надежного финансового партнера», – отметил Евгений Сафонов, старший вице-президент – директор департамента частного капитала ПСБ.

ПАО «Банк ПСБ»