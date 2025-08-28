Депутаты Госдумы от КПРФ поддержали однопартийца — кандидата в губернаторы Приангарья

В Иркутской области с рабочей поездкой находятся депутаты Госдумы РФ от КПРФ Николай Арефьев и Денис Парфенов. Они провели ряд встреч с жителями области, а также организовали пресс-конференцию, в ходе которой выразили поддержку однопартийцу, депутату Госдумы Сергею Левченко, баллотирующемуся в губернаторы Приангарья.

Губернаторская избирательная кампания в Иркутской области, по оценке Дениса Парфенова, отличается «высокой уникальностью». В других регионах и аналогичных кампаниях с участием кандидатов от КПРФ «партии приходится работать над повышением узнаваемости кандидатов», а в Иркутской области, по его словам, избирателям «не нужно представлять Левченко, так как он был губернатором с 2015 по 2019 год».

Кроме того, господин Парфенов обратил внимание, что до Приангарья «еще не добрались такие новшества, как дистанционное электронное голосование», а потому есть надежда «на честное волеизъявление граждан».

Выборы губернатора в Приангарье пройдут в ближайший единый день голосования. Помимо Сергея Левченко, на этот пост претендуют действующий губернатор Игорь Кобзев (ЕР), депутат регионального заксобрания Лариса Егорова (СЗРП) и первый замглавы Ушаковского муниципалитата Иркутского округа Виктор Галицков (ЛДПР).

Влад Никифоров, Иркутск