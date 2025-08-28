Путин назвал Кирилла Вышинского «подлинным патриотом Украины»

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня», член СПЧ Кирилл Вышинский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее состоялась церемония прощания, ее посетили гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава Союза журналистов Владимир Соловьев, председатель СПЧ Валерий Фадеев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Вышинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кирилл Вышинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кирилла Вышинского. Сообщение опубликовано на сайте кремля.

«Работая в Киеве ... он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду», — заявил Владимир Путин. По его словам, как «подлинный патриот России и Украины» Кирилл Вышинский «верил, что мы преодолеем все испытания» и «возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства».