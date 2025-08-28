Пашинян: нет нужды вспоминать договоренности с РФ и Азербайджаном от 9 ноября

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в нынешних условиях нет необходимости возвращаться к договоренностям, достигнутым с Азербайджаном при участии России в 2020 году. По его словам, теперь все обсуждения между Ереваном и Баку будут проходить на основе документов, подписанных в Вашингтоне в августе.

«9 ноября осталось 9 ноября»,— сказал Никол Пашинян. Он имел в виду трехстороннее заявление о прекращении огня, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года по итогу второй карабахской войны. Договоренность предполагала, в частности, разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе с учетом контроля России за сообщением.

Уже в мае 2024 года Никол Пашинян заявил, что ни один из пунктов трехстороннего заявления больше не действует. При этом Россия настаивала, что соглашение актуально, ни одна из сторон его не дезавуировала. А 8 августа 2025 года Никол Пашинян и Ильхам Алиев на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом парафировали мирное соглашение, а также подписали трехстороннюю декларацию (она включает в себя пункт о совместной разблокировке транспортных коммуникаций на Южном Кавказе).

Лусине Баласян