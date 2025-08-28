Экс-главу самарского представительства при правительстве РФ обвинили в мошенничестве

Бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина обвинили в хищении 3,8 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Как сообщает информагентство со ссылкой на полицию, Геннадий Гендин присвоил деньги и потратил их по своему усмотрению. Потерпевшей стороной признан Союз адвокатов МЭКА.

Судебное разбирательство по делу начнется на следующей неделе. Ранее Геннадия Гендина уже обвиняли в хищении около 100 млн руб. по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину.

Геннадий Гендин известен как бизнесмен. В 1987 году он был назначен помощником руководителя Московской коллегии адвокатов. С 1987 по 1990 год Геннадий Гендин руководил хозяйственным управлением московской прокуратуры. В 2000-годах он возглавил представительство Самарской области при правительстве РФ, а затем ушел в бизнес.

Георгий Портнов