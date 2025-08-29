Управление недвижимостью, освоение океана и проекты в сфере культуры

Системы защиты бизнеса, маркетинг для франчайзинга, катализаторы технологического развития, ценообразование в дорожном строительстве — эти и другие темы в ежемесячном обзоре деловых мероприятий, которые состоятся в нашем городе.

В КВЦ «Экспофорум» c 5 по 7 сентября пройдет Ярмарка недвижимости. Будут представлены все форматы: новостройки и квартиры на вторичном рынке; загородные дома и коттеджные поселки; апартаменты и доходные программы; коммерческая недвижимость; зарубежная и курортная недвижимость; благоустройство и интерьер. В рамках деловой программы запланирован анализ стратегических ошибок в индивидуальном жилищном строительстве, приводящих к потере бюджета; изменения в законодательстве загородного строительства и др. Ведущие эксперты рынка, представители банков и строительных компаний поделятся с инвесторами нюансами грамотного выбора, безопасной покупки и эффективного управления объектами недвижимости.

9 сентября в пространстве Loft Hall состоится ежегодная конференция по информационным технологиям и кибербезопасности «КиберРИТорика». Участники смогут детально изучить проблемы собирательного образа компании, столкнувшейся с реальными угрозами информационной безопасности, и рассмотреть практические решения — от технических мер до стратегических изменений. Эксперты представят эффективные подходы к построению систем защиты, учитывая распространенные риски и требования законодательства. В рамках мероприятия запланированы дискуссии и воркшопы.

Международная выставка-форум Eurasian Construction Technology пройдет с 10 по 12 сентября в КВЦ «Экспофорум» и объединит ведущих производителей, поставщиков и заказчиков со всей России и из стран ЕАЭС. Существенно расширен китайский национальный павильон. Экспозиция охватывает ряд отраслей: строительство, дорожную и коммунальную сферу, горнодобычу, нефтегаз, лизинг, логистику и складские решения. В рамках деловой программы состоятся отраслевые сессии.

ХI Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур будет проходить с 11 по 13 сентября на разных площадках; в их числе Главный штаб Государственного Эрмитажа, Русский музей, Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга. Тема этого года — «Возвращение к культуре — новые возможности». В мероприятии, по традиции, примут участие представители культурного сообщества, руководители культурных организаций из разных стран, эксперты, представители бизнеса и государственных органов. Гостями и спикерами форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. В деловую программу форума войдут дискуссии в рамках десяти тематических секций. Также запланированы круглые столы, посвященные вопросам культурной политики и развитию международного сотрудничества. Концерты со звездами пройдут на Дворцовой площади и в Михайловском театре

ИД «Коммерсантъ» 16 сентября проводит конференцию «Invest day: франшизы», посвященную развитию бизнеса по франшизе. Планируется обсудить следующие вопросы: как упаковать бизнес во франшизу; как подобрать локацию для открытия бизнеса по франшизе; управление качеством в сети франшиз; маркетинг для франчайзи и др. Владельцы франшиз расскажут о рисках, доходности, диверсификация инвестиций.

Конференция «Предпринимательский класс» пройдет 17 сентября в пространстве Loft Hall. В программе анализ реальных кейсов и стратегий для бизнеса. Эксперты маркетинга, продаж, бизнес-партнерств и бизнес-процессов разберут кейсы предпринимателей и поделятся опытом развития компаний в России. На мастер-классах будут разбираться сайты и соцсети участников конференции. Планируются выступления предпринимателей и топ-менеджеров, открытые диалоги и живые дискуссии.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF

Фото: Балтийский региональный инвестиционный форум BRIE

На курорте «Охта Парк» 18 сентября состоится Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’25, ключевое событие Ленинградской области, объединяющее бизнес, науку и власть. Ведущие эксперты, предприниматели и администрация региона встретятся, чтобы обменяться опытом и взглядами на основные экономические вопросы. Основная тема BRIEF’25 — «Мировые торговые войны и риски рецессии: вызовы для российской промышленности». На форуме рассмотрят влияние мировых торговых конфликтов на Россию и методы оптимизации инвестиционного климата в условиях возможной нестабильности рынка. В числе тем для обсуждения: «Как усиление региональных связей и глобальные конфликты меняют ландшафт мировой торговли»; «Есть ли признаки рецессии в текущей фазе экономического цикла в России»; «Какие факторы оказывают решающее влияние на экономическую динамику»; «Что необходимо для формирования здоровой бизнес-среды и успешной реализации инвестиционных проектов» и др.

Конференция и выставка «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения» пройдет 18–19 сентября в отеле Azimut. На мероприятии соберутся ведущие эксперты и специалисты в области мостостроения, представители отечественных компаний в сфере дорожного строительства, реализующие масштабные инфраструктурные проекты, руководители профильных ведомств и региональных управлений. В рамках деловой программы участники обсудят вопросы строительства мостов и искусственных сооружений, импортозамещения, применения эффективных конструкций, технологий и передовых материалов. Среди ключевых вопросов — жизненный цикл мостовых сооружений, цифровые решения и ценообразование в дорожном строительстве, развитие стального мостостроения.

XVIII Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2025» будет проходить с 23 по 26 сентября в КВЦ «Экспофорум». Эта крупнейшая судостроительная выставка в Восточной Европе и на постсоветском пространстве входит в десятку крупнейших мировых выставок этой отрасли. «Нева» традиционно станет международной площадкой для делового сотрудничества и экспертного диалога специалистов сферы производства гражданских судов различного назначения. Будут обсуждаться темы создания морских технических средств для освоения океана и его шельфа, включая Арктическую зону и Северный морской путь, а также дальнейшее развития судоходства на внутренних водных путях. Также будет уделено внимание вопросам модернизации специализированного флота и обновления парка портовой техники.

ИД «Коммерсантъ» 25 сентября проведет презентацию рейтинга крупнейших компаний Северо-Запада. Это ежегодный рейтинг компаний по приросту выручки за отчетный период (2023–2024 годы). Объектом исследования являются компании нефинансовой сферы, обеспечившие выручку не менее 1 млрд рублей. Презентация-бранч посвящена награждению победителей. Гостями мероприятия станут руководители крупнейших компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, вошедших в рейтинг проекта, партнеры ИД «Коммерсантъ», представители власти, известные персоны из мира бизнеса, культуры и спорта.

VI конференция «Практика банкротства» состоится 30 сентября в отеле River Palace Hotel. Формат конференции: кейс-сессии, открытый диалог, панельные дискуссии, public talk, вопрос-ответ. В числе тем: важнейшие позиции Верховного суда РФ по банкротным процедурам; острые вопросы банкротных процедур и вызовы для бизнеса в 2025 году; субсидиарная ответственность и поиск активов; банкротство и корпоративный конфликт; взыскание убытков при банкротстве; оспаривание сделок; реабилитационные и ликвидационные процедуры. Эксперты и спикеры поделятся практическими решениями, а также оценят степень соблюдения баланса интересов участников в процедурах банкротства через призму реальных кейсов.

Елена Федотова