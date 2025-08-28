В Волгограде убрали 14 свалок объемом 17 тыс. куб. м по решению суда

Суд по иску Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры обязал администрацию Советского района Волгограда ликвидировать 14 несанкционированных свалок. Об этом сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами надзорное ведомство выявило в Советском районе Волгограда 14 несанкционированных свалок. Их общий объем составлял свыше 17 тыс. куб. м.

По итогам проверочных мероприятий природоохранный прокурор обратился в суд с требованием убрать свалки. Требования удовлетворены, администрация Советского района Волгограда исполнила судебное решение.

Павел Фролов