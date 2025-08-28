В Москве погиб бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев

Умер бывший губернатор Смоленской области Валерий Фатеев, сообщило правительство региона. Экс-чиновнику было 79 лет.

Валерий Фатеев

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС Валерий Фатеев

Фото: Григорий Калачьян / ТАСС

Господин Фатеев возглавлял смоленскую администрацию в 1991 — 1993 годах. Впоследствии занимал пост замминистра экономики РФ, зампредседателя Госкомимущества, представлял область в Совете федерации.

Местное издание Smolnarod.ru пишет, что он умер 24 августа. «О чем говорит Смоленск» сообщает, что бывший глава региона попал под поезд в Москве.

Издание напоминает, что в 1998 году Валерий Фатеев получил должность главного заместителя управляющего Центра развития предпринимательства в Ингушетии. В ноябре того же года его супругу похитили чеченские боевики. Господин Фатеев отправился на ее поиски и в январе 1999-го сам попал в заложники в Ачхой-Мартане. «Заплатил огромный выкуп за освобождение из плена», — говорится в публикации.