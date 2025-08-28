В Ульяновской области в ДТП погиб ребенок

Прокуратура Новомалыклинского района проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с ДТП, в результате которого погиб ребенок, сообщила в четверг прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации региональной Госавтоинспекции, происшествие случилось 27 августа 2025 года на 314 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре около 11:20 (MSK+1). 38-летняя женщина, управляя автомобилем Kia Rio, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу проезжавшему по трассе грузовому автомобилю Hundai Mighty EX8 и столкнулась с ним.

От удара автомобиль Kia Rio наехал на припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате ДТП находившаяся в Kia Rio 13-летняя девочка получила тяжелые травмы и 28 августа скончалась в больнице. Водитель автомобиля Kia Rio госпитализирована.

Андрей Васильев, Ульяновск