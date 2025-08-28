Время интеллекта

В регионе намерены внедрять сразу несколько цифровых технологий отечественной для выполнения поставленных стратегией задач. Помимо систем искусственного интеллекта и беспроводной связи, планируется использовать нейротехнологии, виртуальную и дополненную реальность, мониторинг объектов на основе космических снимков.

Например, в сфере образования, согласно документу, в области создадут и начнут использование нескольких электронных сервисов, которые повысят качество и доступность услуг. Это цифровые помощники учителя, ученика, родителя. Также в школах будут действовать «цифровое портфолио» ученика, библиотека образовательного контента и «единая сервисная платформа науки».

Для цифровой трансформации здравоохранения в регионе обещают создать единый цифровой контур отрасли. Такая система автоматизирует рутинные процессы по управлению персоналом и ресурсами.

Еще более амбициозные задачи решит цифровизация в сфере развития городской среды, следует из документа. Так, стратегия предписывает «кардинально повысить комфортность среды» за счет экосистемы и платформы управления городским хозяйством. Последняя формируется на базе ГИС «ЖКХ.

Сферу транспорта и логистики в области также рассчитывают улучшить с помощью новых технологий. Для этого будут применяться цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры и цифровые коридоры пассажира. Еще один проект «Бесшовная грузовая логистика» должен ускорить перевозки и снизить их стоимость.

Инструмент, который внедрят в области до 2030 года, будет отслеживать грузоперевозки с применением компьютерного зрения, а перевозочные документы перейдут в электронный формат для сквозного обмена данными.

Наибольшее количество мероприятий — 19, по цифровой трансформации стратегией предусмотрено по разделу «Государственное управление». Здесь также нужно автоматизировать рабочие процессы в органах власти, повышать качество электронных услуг и усиливать взаимодействие госструктуры при использовании данных.

Решать эти задачи будут за счет единых систем предоставления государственных услуг, цифровых хранилищ документов и других сервисов.

В сельском хозяйстве чиновники надеются получать полные и достоверные данные о ситуации в отрасли с помощью государственной информационной системы «Электронный агропромышленный комплекс Самарской области». Дистанционно контролировать оборот земель и деятельность хозяйств будут с помощью системы мониторинга и цифрового профиля сельхозпроизводителя .

Изменения затронут контроль за природными объектами и участками недр в области. Управление в этой сфере улучшат благодаря применению нескольких информационных систем. Среди них федеральные платформы «Единый фонд геологической информации о недрах», «Автоматическая система недропользования», «Система управления особо охраняемыми природными территориями» и другие.

В строительстве на региональном уровне намерены больше применять технологии информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капстроительства.

Стратегией заявлено применение в регионе суперсервиса «Цифровое строительство- стройка в один клик». За счет этой экосистемы все мероприятия и услуги для отрасли переведут в электронный вид. Таким образом, инвестиционно-строительный цикл по объектам сократится не менее чем, на 18 месяцев, утверждается в документе.

С 2019 года в Самарской области также реализуется проект Комплексной системы дистанционного мониторинга (КСДМ). Он был запущен в стране в рамках задачи по созданию национальной системы пространственных данных. Функционал такой системы широкий. В частности, она помогает эффективнее работать с пашнями региона, выявляя неиспользуемые земли, контролировать процесс природопользования, упросить работу в области картографии и многое другое. Например, по данным сайта КСДМ, в 2023 году с ее помощью было выявлено 2283 участков потенциальной пашни, площадью 98 тыс. га используемых под посевы вне декларируемых сведений.

В настоящее время в систему также внедрены методы ИИ. В частности, они помогают производить распознавание границ и характеристик объектов по данным дистанционного зондирования Земли. Благодаря новым технологиям удается сократить долю ручного труда в этом процессе. «Также они позволяют произвести интеллектуальное совмещение данных из нескольких источников по неполной информации (адресная информация с возможными различиями в написании адресов, координатной составляющей разной точности) – технология «робот-картограф»,— рассказали в Минцифры.

Также искусственный интеллект применяется в правоохранительном сегменте АПК «Безопасный город». «Это система биометрической идентификации лиц, которая позволила реализовать функционал автоматизированной видеоаналитики, детекторы движения, оставленных предметов, скопления людей, нарушения маршрута движения»,— рассказали в министерстве цифрового развития Самарской области.

При этом в дальнейшем возможности ИИ будут использоваться шире. Например, сейчас идет работа над подсистемой принятия решений при реализации комплексов средств автоматизации «Единый центр оперативного реагирования» и «Региональная платформа» АПК «Безопасный город».

Такая подсистема поможет прогнозировать и моделировать кризисные ситуации и происшествия.

Роботы на связи

В числе наиболее перспективных технологий в сфере ИИ, функционирующих на территории региона, министерство цифрового развития называет нейросетевую платформу «Робот-ассистент». «Она обучена распознавать вопросы о наиболее востребованных государственных услугах и предоставлять на них ответы, функционирует в качестве чат-бота на региональном портале государственных и муниципальных услуг Самарской области»,— рассказали в министерстве.

Технология интегрирована в телефонии центра телефонного обслуживания региона, а голосовой помощник обрабатывает звонки граждан по вопросам государственных услуг, предоставляемых МФЦ Самарской области «Мои документы», а также способна записать собеседника на прием в необходимое отделение центра.

Также регион активно использует технологии распознавания и синтеза речи через инструменты ИИ в работе информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами». Она действует в социальной сфере.

Есть, куда расти

Эксперты фиксируют все более глубокое внедрение искусственного интеллекта в работу бизнеса и государства. Уровень использования организациями этой технологии в 2021-2024 году вырос с 20% до 43%. Такие данные приводятся в исследовании Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ.

Органы государственной власти также стремятся расширять использование современных цифровых технологий, но процесс идет непросто. В прошлом году Высшая школа государственного управления исследовала индекс зрелости искусственного интеллекта федеральных органов исполнительной власти». Средний показатель ведомств, участвовавших в опросе, составил 26,36 из 100 возможных.