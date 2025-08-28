В волгоградском хуторе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Суд по иску прокуратуры обязал администрацию Дубовского района Волгоградской области привести автодорогу в хуторе Челюскинец в соответствие с требованиями ГОСТа. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Дубовского района выяснила, что автодорога, идущая от ФАД Р-228 до хутора Челюскинец, находится в неудовлетворительном состоянии. Так, некоторые ее участки имели колейность, многочисленные ямы и выбоины.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Дубовский районный суд Волгоградской области обязать администрацию Дубовского района отремонтировать дорогу. Требования удовлетворены, судебное решение исполнено.

Павел Фролов