Путин: Россия будет активно участвовать в создании системы отношений в Азии

В условиях смещения экономической активности в Азиатско-Тихоокеанский регион Россия намерена активно участвовать в построении «справедливой системы международных отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам Восточного экономического форума. Москва готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами, заверил российский лидер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«По мере того как центр мировой экономической активности все больше смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, открываются новые возможности для налаживания взаимовыгодных связей между государствами этой части планеты не только на двусторонней основе, но и в рамках таких объединений, как ШОС и БРИКС,— говорится в тексте телеграммы. — Россия готова к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными партнерами и намерена активно участвовать в коллективных усилиях по построению в АТР справедливой системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии и уважении законных интересов друг друга».

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Владимир Путин примет участие в пленарном заседании 5 сентября. Главной темой будет «сотрудничество во имя мира и процветания». Программа ВЭФ включает 90 сессий, в мероприятии планируют участвовать около 6 тыс. человек из 36 стран и территорий.

Анастасия Домбицкая