Пашинян: одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что одновременное членство республики в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе невозможно. По его словам, окончательное решение будет зависеть от воли народа, анализа ситуации, перспектив и результатов переговоров со сторонами.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Никол Пашинян

«Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда настанет момент неизбежности выбора, мы примем соответствующее решение»,— сказал Никол Пашинян журналистам. «Возможен любой сценарий»,— подчеркнул он.

Российская сторона неоднократно называла невозможным одновременное членство Армении в Евросоюзе и ЕАЭС. После встречи Никола Пашиняна с российским премьером Михаилом Мишустиным 24 июля вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Армения все еще заинтересована в работе с ЕАЭС, несмотря на сближение с ЕС.

4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. При этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подчеркивал, что Ереван не планирует выходить из ЕАЭС.

