В Башкирии завтра ожидается облачная погода с прояснениями

29 августа в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщают в Башгидромете. Ночью осадков не ожидается, а днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет юго-западного и западного направления: ночью его скорость составит 3-8 м/с, а днем — 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от +6° до +11°, на востоке республики возможно понижение до +1°. Днем воздух прогреется до +16°-- +21°.

На отдельных участках автодорог ночью и утром возможен туман, видимость может снижаться до 500 м и менее.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +8°,+10°, днем +18°,+20°.

Олег Вахитов